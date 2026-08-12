Ejército del Yemen ataca posiciones de los hutíes y causa "varias bajas" en el frente sur

"Varios miembros de la milicia hutí murieron y resultaron heridos", informó el centro de prensa del Ejército en un comunicado, en el que indicó que los ataques de artillería apuntaron contra concentraciones del movimiento chií y sus refuerzos militares cerca del mercado de Al Fajir, en el oeste de la ciudad de Qatabah.

Los insurgentes, respaldados por Irán, se concentraron en esa zona la noche del martes para lanzar un ataque contra las tropas gubernamentales, de acuerdo con la nota, que señaló que el Ejército también usó drones.

Esta ofensiva de las tropas gubernamentales tuvo lugar en medio de una intensificación de los movimientos militares de los hutíes en varias zonas del Yemen, donde se han reactivado las líneas de frente congeladas desde la tregua mediada por la ONU en 2022, que se ha mantenido hasta ahora.

Al Dhalea es una de las líneas de frente más activas, donde las fuerzas del Gobierno y otras formaciones aliadas están enfrentadas con los insurgentes a lo largo de una divisoria en disputa.

Esto tiene lugar después de que los hutíes atacaran este miércoles con misiles balísticos el puerto de Moca, bajo control del Ejecutivo y de gran importancia comercial y estratégica en la costa yemení del mar Rojo, una instalación que ha sido objeto de intensos bombardeos por parte de los rebeldes durante los últimos cuatro días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, ha advertido de que la guerra iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron una breve tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.