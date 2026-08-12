Ejército libanés denuncia ataques de Israel durante la visita de general de EEUU al Líbano

"Las fuerzas de ocupación israelíes continúan atacando y violan los entendimientos", denunció el Ejército en un comunicado, donde explicó que recientemente Israel ha "hecho explotar" edificios municipales, escuelas, clínicas y viviendas del municipio meridional libanés de Zawtar al Sharqiya.

Estas acciones, sumadas a los ataques con drones en diferentes puntos del sur del Líbano pese al alto el fuego, "confirman la estrategia destructiva" de Israel, de acuerdo con la nota, que afirmó que el objetivo de Tel Aviv es "causar el máximo daño posible" e "impedir que haya estabilidad".

Además, acusó a Israel de obstaculizar el "despliegue completo" del Ejército libanés en las zonas de las que las fuerzas israelíes se han retirado en virtud del acuerdo marco, alcanzado el pasado 26 de junio en negociaciones directas mediadas por Estados Unidos entre Beirut y Tel Aviv, pero en las que no participa el grupo chií Hizbulá.

Esto se produce en medio de la visita a Beirut de Clairfield, el jefe del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L), un mecanismo conformado por representantes militares libaneses, israelíes y estadounidenses para supervisar el acuerdo marco de alto el fuego y, precisamente, el despliegue del Ejército libanés tras la retirada de Israel.

El general estadounidense se reunió este mismo miércoles con el presidente libanés, Joseph Aoun, para abordar "las medidas encaminadas a la implementación" del acuerdo marco, según la Presidencia libanesa.

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Clairfield también fue informado por el comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas, Rudolph Heikal, de "las dificultades a las que se enfrenta" el Ejército libanés para llevar a cabo sus misiones y desplegarse en el sur del Líbano, indicó otro comunicado castrense.

Aunque se hayan reducido, los ataques de Israel contra el sur del Líbano han aumentado desde la semana pasada, cuando concluyó en Roma la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.