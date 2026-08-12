El alcalde encarcelado de Estambul se adhiere al nuevo partido fuerte de la oposición

"Me doy de baja del CHP tras 17 años de pertenencia", escribió Imamoglu en la red X, agradeciendo el apoyo recibido y anunciando su decisión de "abrir un nuevo camino para construir una Turquía más fuerte, más democrática y más esperanzadora".

Invitó a sus simpatizantes a afiliarse también al Yeni, dirigido por Özgür Özel, que lideraba el CHP desde 2023, pero fue destituido en mayo pasado por una orden judicial que devolvía el mando de la formación a su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu.

Tras negarse Kiliçdaroglu a convocar un nuevo congreso de partido, Özel y sus partidarios fundaron el mes pasado el Yeni, que se convirtió de inmediato en la mayor fuerza de oposición en el Parlamento, ya que 91 de los 136 diputados del CHP se pasaron al bando de Özel, dejando al CHP como sexta fuerza, con 45 escaños.

Imamoglu había hecho público desde el primer momento su apoyo a Özel, pero solo ahora ha dado el paso formal de pedir la baja del CHP.

Cientos de alcaldes del CHP se han pasado ya al Yeni, y el proceso continúa, aunque según el entorno de Özel, el propio partido aconseja a sus simpatizantes medir bien el paso, advirtiéndoles de que el gesto los podría poner en el punto de mira del Gobierno, desencadenando lo que el Yeni considera un acoso judicial.

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La mayoría de las encuestas recientes le otorgan al Yeni una intención de voto del 30-35 %, con el AKP del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en torno al 30 % y el CHP en un lejano 5 %. Las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales están previstas para 2028.

Estos sondeos también pronostican que cualquiera de los tres posibles candidatos socialdemócratas -Imamoglu, Özel, y el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, que se ha mantenido al margen del cisma- se impondría en las urnas contra el actual presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, con varios puntos de ventaja.