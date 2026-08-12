El CICR, preocupado por el impacto del sismo en área de Colombia afectada por el conflicto

En esas zonas, "las comunidades ya eran especialmente vulnerables, y el acceso por parte de equipos humanitarios puede verse gravemente limitado", indicó en un comunicado.

Agregó que la oficina local de la organización en Quibdó, la capital del departamento de Chocó, uno de los más afectados por el terremoto, ha sufrido daños, así como otras instalaciones de la Cruz Roja colombiana en áreas golpeadas por el seísmo.

CICR señaló que ha entregado asistencia médica a sus socios de la Cruz Roja Colombiana, y "está lista para aumentar la asistencia si fuera necesario".

El martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) indicó que ha activado su respuesta de emergencia en el país, y que la prioridad inmediata es salvar las vidas de víctimas que aún haya entre los escombros.