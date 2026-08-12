El creciente apoyo militar de Corea del Norte a Rusia genera alarma en Ucrania

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios de Kiev, el régimen de Kim Jong-un y el Kremlin han tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos en Rusia, junto con lanzadores balísticos y hasta 120 misiles.

El mandatario denunció el martes el uso más reciente por parte de Rusia de misiles balísticos norcoreanos, en esta ocasión contra la ciudad sureña de Zaporiyia.

Este apoyo norcoreano a Moscú con soldados y misiles adicionales tendrá un impacto negativo tanto para Ucrania como para la comunidad internacional, declaró a EFE Oleksí Melnik, exasesor del Ministerio de Defensa ucraniano y actualmente analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

"Lo más probable es que la infantería norcoreana no sea utilizada en territorio ucraniano. Pero supondrá un refuerzo significativo para el Ejército ruso, que actualmente sufre una escasez de personal", afirmó el experto.

Corea del Norte envió por primera vez miles de soldados a Rusia a finales de 2024 y ayudó a recuperar posiciones perdidas en la región de rusa de Kursk tras la incursión transfronteriza de Ucrania, pese a sufrir alrededor de 6.000 a 7.000 bajas entre muertos y heridos, según los cálculos de Kiev y Corea del Sur.

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Los actuales planes para incorporar más efectivos de infantería norcoreanos forman parte del esfuerzo de Rusia por lograr un avance decisivo en el frente antes de que se cierre la ventana de oportunidad, opinó Melnik.

Estos planes complementarían, según sostuvo anoche Zelenski, la movilización después de las elecciones parlamentarias en Rusia en septiembre de "varios cientos de miles" de rusos hasta finales de año y una cantidad similar en 2027.

"Putin entiende que Rusia no puede librar esta guerra indefinidamente", señaló el analista, quien apuntó al aumento de los costes que supone para la economía y la sociedad de Rusia los ataques aéreos mutuos de los dos enemigos.

La llegada de infantería norcoreana permitiría liberar a las fuerzas rusas que custodian la frontera ruso-ucraniana en Kursk y Bélgorod, con lo que éstas podrían incorporarse a la ofensiva en el este de Ucrania o bien lanzar nuevas ofensivas.

La participación directa de soldados norcoreanos en los combates no puede descartarse sin embargo por completo, opina por su parte el analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko, del Grupo Resistencia Informativa.

Su nivel de preparación y disciplina hace que su llegada al campo de batalla en Ucrania sea "altamente indeseable", advierte.

A su vez, la llegada prevista de hasta 120 misiles adicionales y sus correspondientes lanzadores podría ser suficiente para que Rusia planificara ataques durante dos o tres meses, estima Kovalenko.

Esto "reforzará el terror mediante misiles de Rusia", mientras que el propio Ejército norcoreano obtendrá experiencia práctica en el uso de estos sistemas en condiciones de combate, señaló el analista.

"Corea del Norte está interesada en adquirir experiencia en la guerra rusa contra Ucrania para poder iniciar una agresión en la península de Corea", advirtió el lunes el coronel Andrí Kovalenko, del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

La cooperación militar y técnica entre Rusia y Corea del Norte ya está fortaleciendo al Ejército de Pionyang "a un ritmo extremadamente rápido", señaló Melnik.

Zelenski ha pedido a Corea del Sur sistemas de defensa aérea y una cooperación más estrecha en materia de defensa. En respuesta, Seúl reiteró su postura de proporcionar únicamente asistencia no letal y humanitaria a Ucrania.

Melnik afirma que esta respuesta era esperable, pero cree que sigue siendo posible una cooperación más estrecha entre Kiev y Seúl, incluso de manera discreta, ya que esta puede ofrecer a Corea del Sur una oportunidad única para fortalecer su sector de defensa, porque los fabricantes surcoreanos podrían probar sus armas en el campo de batalla ucraniano.