El euro sube y supera los 1,1550 dólares tras la inflación de EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 15:25 horas GMT a 1,1541 dólares, frente a los 1,1542 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1545 dólares.

El euro apenas reaccionó a la subida de la inflación en Alemania hasta el 2,8 % en julio (2,3 % en junio) debido al encarecimiento de la energía después de que se eliminaran las ayudas estatales.

Pero superó el nivel de los 1,1550 dólares tras la publicación del índice precios de consumo (IPC) en EE.UU. en julio, que bajó hasta el 3,4 % interanual ( 3,5 % en junio).

Los mercados prestaron gran atención a estas cifras porque los datos económicos tienen más importancia dado que la Reserva Federal (Fed) tampoco da una orientación sobre su política monetaria y dijo que tomará sus decisiones sobre los tipos de interés según sean los datos.

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La inflación subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, fue en EE.UU. en julio del 2,5 % interanual.

Las expectativas de una subida de los tipos en EE.UU. en septiembre se han reducido tras la publicación de datos del mercado laboral, pero los mercados prevén que la Fed incrementará las tasas este año en algún momento porque la inflación todavía supera su objetivo del 2 % .

El alto el fuego entre EE.UU. e Irán de mediados de junio se va a prolongar 60 o 90 días, según fuerzas de seguridad paquistaníes.

Además, Irán y Omán han llegado a un acuerdo para el transporte de barcos por el estrecho de Ormuz.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, dijo el martes que las señales de los últimos días apuntan que EE.UU. e Irán están cerca de lograr un acuerdo y el precio del petróleo ha bajado desde entonces.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las fuerzas militares estadounidenses tienen el "control total" de Ormuz, en medio de las tensiones con Irán y de los esfuerzos de Washington para mantener abierto el estratégico paso marítimo.

Trump añadió que la situación con Irán "va de maravilla", aunque expresó nuevamente su desconfianza hacia las autoridades iraníes.

Además, se mantienen los ataques a barcos comerciales en el mar Rojo.

Un recrudecimiento de la guerra en Irán apoyaría al dólar y un acuerdo de paz probablemente lo debilitaría.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1532 y 1,1562 dólares.