El líder del Yemen rechaza una tregua hasta que los rebeldes hutíes depongan las armas

"No estamos a favor de una nueva tregua que reproduzca experiencias anteriores", dijo el máximo líder del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen en una rueda de prensa desde la ciudad portuaria de Adén, en la que denunció que los armisticios anteriores permitieron a los hutíes reconstruir sus capacidades militares.

Al Alimi afirmó que la posición del Ejecutivo yemení "ha cambiado", ya que las Fuerzas Armadas del país están ahora bajo un mando unificado tras años de disputas internas, mientras que aseguró que su objetivo es "trabajar para restaurar las instituciones estatales y derrocar a los golpistas".

La guerra del Yemen estalló en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y expulsaron al Gobierno. Desde entonces se han hecho con el control de amplias zonas del noroeste del Yemen y administran esas áreas de manera relativamente funcional.

Asimismo, Al Alimi insistió que su Gobierno se opone a otra tregua, como la negociada por la ONU en 2022 que supuso una remisión de la violencia a gran escala hasta ahora, para no dar a los rebeldes tiempo para reagruparse y armarse, pero dijo que los hutíes aún pueden deponer las armas y competir políticamente "mediante elecciones".

Por otro lado, el líder del Gobierno dijo que la comprensión de la comunidad internacional del conflicto en el Yemen también había cambiado tras los ataques de los hutíes contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí y contra la navegación comercial en el mar Rojo.

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Arabia Saudí interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Ejecutivo internacionalmente reconocido, y los hutíes acusan a la monarquía árabe de controlar el espacio aéreo y marítimo del país.

De hecho, la actual escalada de violencia estalló después de que el Ejército yemení bombardeara el aeropuerto de Saná, aunque los hutíes acusaron a Arabia Saudí de la acción y, posteriormente, impusieron un bloqueo marítimo en el mar Rojo contra el mayor productor de petróleo de la OPEP.