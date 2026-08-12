El petróleo de Texas sube un 0,02 % tras ataques en el mar Rojo y el golfo de Omán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,02 dólares respecto al cierre anterior.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó ayer martes que disparó a un buque de carga con bandera panameña por intentar violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, después de que medios y organizaciones de seguridad marítima reportaran el incidente.

El Centcom detalló que un helicóptero MH-60 de la Armada estadounidense "disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del Vela Nova después de que la tripulación civil del buque ignorara repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses", tras lo que logró interceptarlo.

Mientras, dos rescatistas murieron ayer al impactar un misil cuando realizaban operaciones de salvamento cerca del buque mercante Tihama, en el que fallecieron cuatro tripulantes tras ser atacado en el estrecho de Bab al Mandeb por los rebeldes hutíes del Yemen, informó el Gobierno internacionalmente reconocido del país.

Los nuevos ataques se producen mientras EE.UU. refuerza su presión para tratar de ahogar la economía iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas a más de cinco meses del inicio de la guerra lanzada por el país norteamericano e Israel contra la República Islámica.

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El conflicto ha convertido al estrecho de Ormuz en el centro de la discordia, ya que el paso libre por esta ruta permanece interrumpido desde mediados de julio, después de la ruptura de la tregua acordada por ambos países para alcanzar un acuerdo definitivo de paz y la reimposición del bloqueo naval estadounidense a las costas y puertos iraníes.