El titular marroquí de Justicia critica a Madrid por “aceptar” y "regularizar" a migrantes

Rabat, 12 ago (EFE).- El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, criticó este miércoles a España por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente a su territorio mientras que, según aseguró a EFE, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos. "(Los migrantes) nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'", afirmó.