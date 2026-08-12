El titular marroquí de Justicia critica a Madrid por “aceptar” y "regularizar" a migrantes

"Ni Marruecos ni España estamos en contra de la inmigración. Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos", señaló el ministro, antes de advertir que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.
"Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", lamentó.