Mundo
12 de agosto de 2026 a la - 12:10

El titular marroquí de Justicia critica a Madrid por “aceptar” y "regularizar" a migrantes

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Rabat, 12 ago (EFE).- El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, criticó este miércoles a España por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente a su territorio mientras que, según aseguró a EFE, Rabat trata de impedir su salida de Marruecos. "(Los migrantes) nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'", afirmó.

Por EFE

"Ni Marruecos ni España estamos en contra de la inmigración. Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos", señaló el ministro, antes de advertir que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.

"Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", lamentó.