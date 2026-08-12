Exteriores palestino dice a Colombia que el Golán ocupado es "parte inalienable" de Siria

"Esta postura (supone) una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la legitimidad internacional, así como un sesgo inaceptable hacia las políticas de ocupación, anexión y toma de tierras ajenas por la fuerza", denunció Exteriores en un comunicado publicado a última hora del martes.

El ministerio instó al gobierno colombiano, del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, a retractarse de "su postura ilegal" y a no hacer un uso "selectivo" de los principios del derecho internacional y las resoluciones de la legitimidad internacional.

También reiteró la posición del Estado de Palestina "junto a la República Árabe Siria hermana, en su derecho legítimo a recuperar la totalidad de sus territorios ocupados", de acuerdo con el derecho internacional y la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981.

Colombia anunció el lunes el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981, lo que convierte al país andino en el segundo del mundo en respaldar oficialmente esta posición, después de Estados Unidos, que lo hizo en 2019.

El martes, en un vídeo de agradecimiento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reivindicó vínculos históricos judíos con la región, al señalar que en el Golán existieron asentamientos "desde los tiempos de las ciudades de refugio de Moisés" y decenas de sinagogas.