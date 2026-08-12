Filmes de Argentina, Brasil, Colombia y México optan al premio WIP Latam en San Sebastián

Tres de los filmes participaron en fase de proyecto en el Foro de Coproducción Europa América Latina, según informó este miércoles el festival del norte español en un comunicado.

Uno de ellos es 'Viajes y placeres', el tercer largometraje del realizador argentino Mariano Luque, que participó en Horizontes Latinos en 2012 con 'Salsipuedes'.

El filme narra las peripecias de un presentador de televisión en decadencia que convence a una amiga para que lo acompañe a grabar un nuevo episodio de su programa y descubre huevos extraterrestres.

Las otras dos producciones son 'Lovers Go Home', el último trabajo del colombiano Juan Sebastián Mesa, que compitió en la sección New Directors con 'La roya'; y 'O último canto dos pássaros', de la brasileña Beatriz Seigner, que presentó en Horizontes Latinos de 2018 'Los silencios'.

La selección de WIP Latam supondrá la primera participación en el Festival del realizador argentino Matías Italo Scarvaci y la cineasta y docente colombiana Tiagx Vélez.

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Italo presentará su cuarto largometraje, 'La cuestión criminal', planteado como un juego de espejos entre un jurado popular y uno paralelo que debe decidir sobre un caso de homicidio.

Vélez, artista que trabaja en la intersección entre cine, la instalación y la 'performance', visitará San Sebastián por primera vez para participar en la sección con su segundo largometraje, 'Todos los lugares a donde ir'.

Por último, la directora mexicana nacida en El Salvador Tatiana Huezo acudirá en su cuarta visita al festival donostiarra con 'Galerna', un filme que narra el viaje de dos personajes de diferentes orígenes que recorren México buscando actores no profesionales para una película de ficción.