Finlandia detecta once nuevos casos de peste porcina en jabalíes hallados muertos

Los nuevos casos se suman a los tres anteriores detectados en la misma región el pasado 30 de junio, cuyos positivos fueron confirmados por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (España) tras analizar las muestras enviadas por la agencia alimentaria finlandesa.

El hallazgo de los tres primeros jabalíes infectados llevó a las autoridades de Finlandia, uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) que permanecían libres de PPA, a establecer un área de alto riesgo en el lugar donde fueron encontrados y una zona de restricción de 1.500 kilómetros cuadrados a su alrededor.

Según la agencia de seguridad alimentaria, cinco de los once nuevos casos fueron detectados dentro del área de alto riesgo y el resto un kilómetro más al norte, por lo que ampliará la zona de restricción para tratar de contener la propagación de la PPA.

Las autoridades han prohibido el acceso de las personas no autorizadas al área de alto riesgo, epicentro del brote, y en la zona de restricción están vedados los trabajos forestales, la recolección de setas y de bayas, la caza y otras actividades al aire libre.

Cerca de 400 voluntarios, la mayoría cazadores de la región, participan desde el pasado viernes en la búsqueda de más jabalíes muertos y enfermos en el área de alto riesgo para determinar el alcance del brote.

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Su labor consiste en retirar los restos de los jabalíes muertos y tomar muestras para su posterior análisis, siguiendo las instrucciones de las autoridades.

La agencia de seguridad alimentaria ha inspeccionado las granjas de cerdos más próximas a la zona del brote como medida de precaución, sin encontrar de momento indicios de posibles contagios de PPA.

Dada la proximidad con la frontera rusa, las autoridades finlandesas no descartan que los jabalíes hayan podido llegar a Finlandia desde Rusia, país al que el Gobierno español considera como uno de los principales responsables de la propagación de la PPA por Europa.