Fiscalía de Perú recupera los restos de un desaparecido por el MRTA en Cajamarca (norte)

Los restos óseos, vestimenta y objetos personales de la víctima se recuperaron en el caserío Potreros, en la provincia de Jaén, en Cajamarca, por parte de peritos del Equipo Forense Especializado (EFE) y la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Lambayeque.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, la persona en proceso de identificación habría fallecido en 1993 producto de una incursión del MRTA en dicha zona.

La diligencia de exhumación estuvo a cargo de la fiscal Miryam Vásquez y contó con el soporte de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) para brindar atención psicosocial a los familiares directos.

Tanto los restos óseos como elementos asociados recuperados se encuentran resguardados en la sede de la ciudad de Chiclayo de la Unidad Médico Legal, para cumplir con la cadena de custodia de ley.

Posteriormente, estas evidencias serán evaluadas mediante análisis forenses para su identificación y posterior restitución e inhumación digna, según las costumbres de cada familia, indicó la Fiscalía.

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La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) concluyó en su informe final de 2003 que Sendero Luminoso fue el causante de la mayor parte de los 69.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que desató contra el Estado peruano desde 1980, en una época en la que también insurgió el marxista MRTA.

Las acciones subversivas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru prácticamente desaparecieron después de la toma de rehenes de la casa del embajador japonés en Lima, en 1996, que culminó con la muerte de su entonces líder, Néstor Cerpa, y una decena de seguidores en el rescate militar que se produjo el 22 de abril de 1997.