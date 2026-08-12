Fráncfort cae un 0,23 % tras recogida de beneficios después de llegar a máximo intradía

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,23 % al cierre, hasta 26.331,07 puntos.
El selectivo de Fráncfort llegó por primera vez al máximo histórico de 26.573 puntos tras la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., pero luego perdió posiciones por recogida de beneficios.
El índice de precios de consumo (IPC) bajó en EE.UU. en julio hasta el 3,4 % interanual (3,5 % en junio).
La empresa de armamento Rheinmetall ganó un 2,3 %, hasta 1.168,20 euros, tras los buenos resultados y pronósticos de TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems), que se disparó en el MDAX un 8,5 %, hasta 94,20 euros.
Siemens avanzó un 0,6 %, hasta 281,95 euros, y Deutsche Bank lo hizo un 0,5 %, hasta 33,35 euros.
La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2 %, hasta 161,70 euros, y en el índice MDAX de empresas medianas el fabricante de turbinas Nordex, en el que Acciona tiene una participación mayoritaria, ganó un 4,6 %, hasta 40,32 euros, gracias a los buenos resultados de la danesa Vestas.
Pero la empresa de energía y redes E.on perdió un 3,1 %, hasta 18,42 euros, después de presentar resultados del segundo trimestre y decepcionar porque sólo confirmó sus pronósticos para todo el año.
El productor de artículos deportivos Adidas bajó un 2,3 %, hasta 158,50 euros, y el de software para empresas SAP cedió un 2,6 %, hasta 175,96 euros.