Fráncfort cae un 0,23 % tras recogida de beneficios después de llegar a máximo intradía

Fráncfort (Alemania), 12 ago (EFE).- La Bolsa de Fráncfort perdió este miércoles un 0,23 % por recogida de beneficios después de llegar un máximo intradía tras la publicación de la bajada de la inflación en Estados Unidos en julio y la posibilidad de que EE.UU. e Irán acuerden prolongar el alto el fuego.