Guitarricadelafuente busca un lugar en los Óscar con el tema del filme 'La bola negra'

La canción será presentada para competir en la categoría de mejor canción original, un apartado que, de acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, ya incluye propuestas de artistas como Taylor Swift con el tema 'I Knew It, I Knew You', de 'Toy Story 5', y Travis Scott con 'When I'm Home', de 'The Odyssey'.
'La bola negra', del dúo de directores conocido como 'Los Javis', formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, debutó en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de 20 minutos y se alzó con el premio a la mejor dirección.
La cinta protagonizada por el propio Lafuente, Milo Quifes, Carlos González, Miguel Bernardeau y Penélope Cruz, está basada en la obra homónima e inacabada de Federico García Lorca y cuenta la tres historias entrelazadas de hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017.
'La Nieve' acompaña una de las secuencias más emotivas de la película, ambientada precisamente bajo la nieve en su tramo final.
La canción ha sido compuesta e interpretada por Lafuente, y la producción y los arreglos del tema corren a cargo de Raül Refree, quién también firma la banda sonora de la película.
Actualmente Guitarricadelafuente se encuentra gira con su más reciente álbum 'Spanish Leather'.
De lograr una nominación al Óscar, podría convertirse en una de las pocas personas en la historia de los Óscar en recibir reconocimientos por interpretación y composición musical por una misma película.