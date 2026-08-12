Instituto de Medicina Legal de Colombia ha recibido 202 cuerpos de víctimas del terremoto

Los cuerpos rescatados son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 121 víctimas, entre las que se encuentran cinco menores de edad", señaló el IML en un comunicado.

El terremoto ha causado al menos 240 muertos, según datos de las autoridades regionales o locales, y hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.

Pereira, capital del departamento de Risaralda, acumula la mayor cantidad de víctimas identificadas con 69; seguida por Cali, capital de Valle del Cauca, con 25; y Quibdó, capital del Chocó, con 11 cuerpos.

Las otras víctimas proceden de Manizales, capital de Caldas, con cuatro fallecidos; Buga (3), Sevilla (3), Buenaventura (3), Tuluá (2) y Belén de Umbría (1).

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detalló que, según la última información disponible, hay 388 municipios colombianos que sufrieron algún daño por el terremoto, lo que equivale al 35 % de los 1.103 que componen el país.

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El terremoto, que tuvo epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, también deja una cifra parcial de 2.774 personas heridas, 3.715 viviendas destruidas, 64 edificios colapsados, 111 centros de salud afectados y 1.087 centros educativos con daños en toda Colombia.

Según la UNGRD, al menos 320 personas fueron rescatadas en las horas siguientes al sismo, aunque aún hay personas que permanecen desaparecidas mientras los socorristas, a los cuales se sumó hoy en Cali la brigada mexicana de Los Topos, continúan trabajando contrarreloj en las labores de búsqueda.