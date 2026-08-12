Irán lanza misiles y drones contra bases de opositores en el Kurdistán iraquí, según medio

Según declaró al medio un comandante de las fuerzas armadas de la zona, conocidas como 'peshmergas', Irán lanzó "varios misiles y drones" contra posiciones de grupos opositores kurdos iraníes en el valle de Alana, a unos 90 kilómetros al noreste de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Según Rudaw, dos drones cayeron en la zona sin causar víctimas, mientras que otro impactó en una vivienda en el distrito de Soran.

Teherán considera terroristas a organizaciones kurdas como Komala o el Partido Democrático Kurdo, opositoras a la República Islámica, y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero.

Los grupos de oposición kurdos iraníes radicados en el Kurdistán iraquí han acusado a Teherán de atacar sus bases, al tiempo que Irán ha exigido a Bagdad y al Gobierno kurdoiraquí que desarmen o expulsen a estos grupos, tras alegar que representan una amenaza para la seguridad de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en abril que su país envió armas a los kurdos iraníes para que fueran utilizadas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, pero que estas nunca llegaron a los manifestantes, según el mandatario.

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Los kurdos constituyen la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, con unos 30 millones de personas repartidas principalmente entre Turquía, Irán, Irak y Siria.