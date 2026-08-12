La Bolsa de París cede un 0,46 % y encadena dos sesiones de pérdidas tras racha de récords

El indicador de referencia en la plaza parisina abrió ligeramente al alza, pero enseguida entró en pérdidas, que no abandonó hasta el cierre, en el que quedó en 8.674,94 puntos.
En las dos últimas sesiones, el selectivo perdió todo el terreno que había ganado en el arranque de la semana, el lunes.
Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.400 millones de euros.
Entre las empresas que cosecharon pérdidas estuvo la óptica EssilorLuxottica, se dejó un 4,28 %, mientras que el gigante del lujo Kering bajó un 3,79 % y la tecnológica Capgemini, un 3,52 %.
Entre los valores que anotaron ganancias estuvieron el fabricante de componentes electrónicos Schneider Electric, que firmó una subida del 1,72 % que le colocó al frente del selectivo, seguido del industrial Thales (+1,53 %) y de su competidor Legrand (+1,42 %).