La bolsa de São Paulo se deja un 0,23 % y continúa con la racha negativa

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 167.491 puntos.

La jornada coincidió con la publicación de datos sobre el sector servicios, el principal pilar de la economía brasileña, que apuntan a una desaceleración gradual en la actividad doméstica.

Entre los valores más negociados de la jornada bursátil, figuraron los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que cayeron un 0,6 %.

Lideraron las pérdidas los valores de la petroquímica Braskem (-7,8 %) y los de la constructora Direcional (-4,7 %).

Del otro lado, las empresas con mayores ganancias fueron la minera CSN (+3,9 %) y la aeronáutica Embraer (+4 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,36 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,178 reales para la compra y 5,179 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 52.795 millones de reales (unos 10.170 millones de dólares) en 3,8 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.