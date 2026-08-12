La cantante María José rompe con expectativas ajenas en ‘Alma de mujer’, su próximo disco

"El disco es una radiografía de lo que vivo como mujer y artista", declaró este miércoles la intérprete en una conferencia de prensa en Ciudad de México, donde reveló que le gustaría lanzar el álbum el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

La artista, conocida como La Josa, explicó que el proyecto refleja el momento personal y profesional que atraviesa después de más de tres décadas sobre los escenarios y casi dos como solista.

"No estoy cumpliendo las expectativas de nadie, sino las mías propias", afirmó la cantante sobre una producción en la que trabaja desde hace más de dos años.

El nuevo álbum acompañará la actual etapa de su gira ‘Ahora o nunca’, de la que María José anunció este miércoles dos nuevas fechas para el 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

En esas presentaciones, cuya preventa comenzará este jueves, la artista adelantará parte del repertorio de ‘Alma de mujer’ junto con canciones que han marcado su carrera, como ‘Prefiero ser su amante’ y ‘No soy una señora’.

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Los conciertos de diciembre llevarán a María José a presentarse por trigésima vez en el Auditorio Nacional, uno de los principales recintos de espectáculos de México y un escenario que, aseguró, le hace “sentir como en casa”.

La gira ‘Ahora o nunca’ propone una renovación de su espectáculo mediante una producción audiovisual y nuevos arreglos musicales, mientras combina sus lanzamientos recientes con algunos de sus mayores éxitos.

El tour ha recorrido otros escenarios mexicanos, entre ellos el Palacio de los Deportes de la capital, además de ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, y se ha extendido a Estados Unidos con actuaciones en Los Ángeles, Miami y Chicago.

María José inició su trayectoria musical en 1992 como integrante de Kabah, uno de los grupos representativos del pop mexicano de la década de 1990, antes de comenzar su carrera como solista en 2007.

Desde entonces, la intérprete ha construido una trayectoria centrada en el pop y la balada, con numerosas presentaciones en algunos de los principales escenarios del país.

Ahora, mientras prepara ‘Alma de mujer’, María José asegura encontrarse en una etapa en la que su propia mirada sobre la vida y la música pesa más que las expectativas externas. “Estoy cumpliendo las mías propias”, resumió.