La IA se extiende en empresas mexicanas, pero genera poco impacto económico, según estudio

El reporte “Mexico AI Pulse: de adopción ad-hoc a ejecución organizacional”, elaborado con apoyo de Xertica.ai a partir del análisis de 163 organizaciones mexicanas con cincuenta empleados o más, señala que un 55 % de las compañías encuestadas utiliza herramientas de IA de forma constante.

Sin embargo, esa expansión no se ha traducido todavía en una transformación generalizada de las operaciones empresariales, pues solo el 31,1 % de las organizaciones reporta una integración amplia de la IA en sus procesos de negocio y un 71 % no reconoce un valor económico concreto atribuible a su uso.

“La IA ya está presente en las organizaciones, pero todavía no forma parte de su arquitectura real. La ventaja no estará en quién adopte más herramientas, sino en quién sea capaz de integrarlas en sus datos, procesos, talento e incentivos para convertirlas en una capacidad institucional”, afirmó Vincent Speranza, director general de Endeavor México.

El Índice de Sofisticación de IA desarrollado por Endeavor Data Unit sitúa al ecosistema analizado en un promedio de 45,1 puntos sobre cien.

La mitad de las organizaciones permanece en la etapa “Explorando”, apenas un 3 % alcanza la categoría “Liderando” y ninguna supera los ochenta puntos.

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El estudio apunta, además, a que las empresas han avanzado más en gobernanza que en capacidad operativa, toda vez que el rubro analizado de políticas y riesgo es la dimensión mejor evaluada, con 51,9 puntos.

En tanto, uso y adopción registra 31,3 puntos y solo un 12 % considera que sus datos tienen calidad suficiente para escalar soluciones de IA.

Entre las principales barreras identificadas en el estudio aparecen la ciberseguridad y la privacidad, citadas por un 64 %; la falta de talento (60,9 %), y el presupuesto (57,8 %).

Pese a esas limitaciones, un 85 % de las organizaciones reconoce una oportunidad significativa para profundizar la integración de la IA, por lo que el reporte concluye que el desafío ya no radica en convencer a las empresas de su importancia, sino en desarrollar datos, talento, infraestructura, gobernanza y procesos que permitan convertir su adopción en resultados económicos de forma sostenida y a escala.