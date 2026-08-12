La OTAN alerta de mayor "tolerancia" de Rusia al riesgo tras violar espacio aéreo aliado

"Los aliados de la OTAN se han reunido esta mañana en el Consejo del Atlántico Norte para debatir las recientes violaciones del espacio aéreo en Polonia y Rumanía, así como los recientes incidentes con drones. Han expresado su plena solidaridad y apoyo a los aliados afectados", indicó la organización transatlántica en un comunicado emitido tras la reunión, a nivel de embajadores.

La OTAN reiteró que Rusia es "plenamente responsable" de las violaciones del espacio aéreo, que consideró "peligrosas e inaceptables y ponen de manifiesto la creciente tolerancia de Rusia al riesgo".

Además, los aliados dejaron claro que se mantienen "unidos y firmes en la defensa del territorio aliado" y elogiaron la rápida actuación de la OTAN y de las autoridades nacionales a la hora de responder con decisión a los acontecimientos.

"La OTAN sigue reforzando sus defensas aéreas y antimisiles integradas en toda la Alianza", recalcó, al tiempo que subrayó las medidas que han adoptado los aliados para reforzar las defensas en el flanco oriental, desde el mar Báltico hasta el Negro.

Insistió en que "la OTAN está preparada para disuadir y defenderse frente a cualquier agresión".

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Al mismo tiempo, los aliados reafirmaron su pleno apoyo a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial, así como en la búsqueda de la paz.

Dejaron claro que "éstos y otros actos irresponsables de Rusia no les disuadirán de su compromiso duradero con Ucrania, cuya seguridad contribuye" a la suya, enfatizaron.

A finales de julio impactó, a unos 60 kilómetros de Lublin (este de Polonia), un misil balístico de procedencia rusa, lo que fue calificado por el primer ministro, Donald Tusk, de "incidente grave" y motivó la entrega de una carta de protesta al embajador de la Federación Rusa en Polonia.

Por su parte Rumanía, también a finales de julio, convocó al embajador ruso en Bucarest y expulsó a un diplomático de ese país para protestar por la violación de su espacio aéreo tras derribar cazas de combate tres drones rusos desde unos días atrás.