La OTAN empieza a reducir su presencia en Kosovo ante la mejoría de la seguridad

"Bajo el liderazgo firme del comandante de la KFOR, el general de división Özkan Ulutaş, hemos comenzado a ajustar nuestra postura, en estrecha coordinación con todas las autoridades y partes interesadas pertinentes", indicó en un mensaje a través de redes sociales la portavoz aliada, Allison Hart.

Explicó que la Alianza está "trabajando para garantizar que nuestra misión de mantenimiento de la paz en Kosovo, KFOR, se adapte de forma óptima al contexto actual, dadas las mejoras en la situación de seguridad".

Según dijo, estos ajustes "demuestran un progreso tangible a la hora de favorecer un entorno seguro para todas las personas que viven en Kosovo, así como la libertad de circulación, tal y como establece la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 1999".

La portavoz dejó claro que este proceso "depende de las circunstancias y puede revertirse si las circunstancias lo justifican".

Finalmente, subrayó que la OTAN está "comprometida con la seguridad duradera en Kosovo y con la estabilidad regional en beneficio de todas las comunidades".

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El pasado 12 de junio la organización transatlántica había anunciado que tenía previsto reducir gradualmente en los próximos doce meses su contingente en Kosovo ante la mejora de la situación de seguridad en los últimos años.

En enero pasado, la OTAN cesó el despliegue de fuerzas de reserva en la Fuerza de Kosovo tras más de dos años de rotación continua.

Desde 1999, la presencia de la KFOR se ha ajustado continuamente para que la misión siga siendo eficaz y responda a la evolución de la situación de seguridad.

Tras el aumento de las tensiones y la violencia en 2023, incluidos los ataques contra las fuerzas de paz de la KFOR en Zvečan, la KFOR recibió su mayor refuerzo en más de una década con el despliegue de cerca de mil soldados adicionales.

Pero la previsión es ir ajustando la misión -desplegada hace 27 años- ahora que la situación de seguridad se ha estabilizado.