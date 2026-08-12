La UE destinará 2 millones de euros a apoyar a Colombia tras el terremoto

"Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas", aseguró la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen añadió que Colombia ha activado el Mecanismo de Protección Civil, que facilita el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

"Tras la activación por parte de Colombia del Mecanismo de Protección Civil, estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea", concluyó.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió este lunes y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejando al menos 240 muertos, según el balance de autoridades departamentales.