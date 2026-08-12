Lanzan un fondo en la bolsa de São Paulo para apoyar la Amazonía

El fondo, creado por el banco BTG Pactual junto con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevé invertir en instrumentos que sigan las directrices para la emisión de Bonos Amazónicos elaboradas por el BID y el Banco Mundial.
"Ahora, cualquier inversionista individual, con apenas 10 reales (casi 2 dólares), podrá contribuir directamente y ser propietario de una parte de proyectos de desarrollo en la Amazonía", afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, en un comunicado.
La cartera del fondo incluye Bonos Amazónicos, obligaciones de empresas con presencia relevante en la Amazonía brasileña y títulos públicos federales brasileños.
El lanzamiento forma parte de la iniciativa Amazonía para Todos, del Grupo BID, en el marco de la cual el banco multilateral ha lanzado bonos destinados a la financiación de proyectos de desarrollo sostenible de la Amazonía en todos los países que comparten la mayor selva tropical del planeta.