Leve reducción del precio de los combustibles en Ecuador por segundo mes consecutivo

Hasta el martes, el precio la gasolina Extra, la de mayor consumo, y la Ecopaís era de 3,26 dólares por galón (3,78 litros), y desde este miércoles bajó a 3,24 dólares por galón, mientras que el diésel premium para el sector automotor pasó de 3,20 dólares por galón a 3,18, gracias a un decreto que oficializó el esquema de estabilización de precios.

Los nuevos precios se mantendrán hasta el 11 de septiembre, de acuerdo con la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El pasado 31 de julio, Noboa anticipó que, tras el ligero descenso de julio, "en agosto va a haber también una leve reducción" de los precios, y recordó que en mayo y junio el país recibió "el golpe más fuerte" por el alza del coste del barril de petróleo en el mercado internacional, lo que afectó también al costo de los derivados.

Ante ello, el pasado 9 de julio, el Gobierno diseñó un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto de las variaciones extraordinarias del mercado internacional en los consumidores.

La reforma, establecida mediante decreto ejecutivo, mantiene el sistema de bandas e incorpora un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional. Esto permite que la variación del precio internacional del crudo impacte menos en el coste de los combustibles.

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Noboa señaló que la medida "amortigua" el efecto de la guerra en Oriente Medio "que no la veíamos venir, pero que nos afecta".