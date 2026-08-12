Líder opositor Guanipa exige un Tribunal Supremo "autónomo e independiente" en Venezuela

En un vídeo que publicó en la red social X, Guanipa, estrecho aliado de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, señaló que el TSJ, encabezado por la chavista Caryslia Rodríguez, funciona "como el bufete de abogados del chavismo".

Aseguró que del Supremo "han salido infinitas sentencias que legalizan todas las barbaridades que se han cometido en tiempos" del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), del depuesto mandatario Nicolás Maduro (2013-2026) "y ahora Delcy" Rodríguez, la jefa de Estado encargada.

"Estos magistrados son solo empleados de la dictadura que se disfrazan de jueces. No podemos hablar de una nueva Venezuela si esta gente sigue en el Tribunal Supremo", expresó el también ex primer vicepresidente del Parlamento.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó en mayo una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados, en medio de un proceso de selección de nuevos integrantes de la máxima corte que quedó en suspenso en junio, cuando ocurrió el devastador doble terremoto en el norte del país.

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La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, dijo recientemente que algunos de los temas que serán abordados en las conversaciones son la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo-, la reinstitucionalización del TSJ y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

El primer ciclo del diálogo comenzó el pasado 6 de agosto con el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, como líder de la delegación chavista.

Ambas partes suscribieron entonces los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, así como el reconocimiento y respeto recíproco.

También acordaron la igualdad política y trato paritario en la mesa, el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos "de todas las fuerzas".

Además, se comprometieron a informar oportunamente a todo el país de los avances.