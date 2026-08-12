Mercosur transmite su disposición para colaborar con Colombia en rescates y reparaciones

Así lo indica un comunicado emitido por el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tiene a Colombia entre sus Estados asociados.

"Los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados manifiestan su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la hermana República de Colombia ante el grave terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto", dice el texto en el que manifiestan sus condolencias con los familiares de las víctimas y desean una pronta recuperación a los heridos.

El bloque expresó "su plena disposición para colaborar con las autoridades colombianas en las acciones de rescate, asistencia y recuperación" y manifestó que acompañará de cerca "la situación humanitaria provocada por el terremoto".

"Finalmente subrayan, una vez más, la importancia de una respuesta unida y solidaria ante emergencias y catástrofes en la región", concluye el comunicado.

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó el lunes a los departamentos colombianos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance de autoridades regionales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha contabilizado este martes 181 muertos por el sismo y hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros tanto en Cali como en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

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Gobiernos e instituciones financieras se han movilizado para comprometer fondos destinados a los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria a las miles de personas afectadas.

De hecho, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) envió su apoyo a Colombia por el sismo y activó un fondo de 300 millones de dólares para financiación de emergencia, junto a otros 500.000 dólares en asistencia humanitaria.