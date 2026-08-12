México envía 58,5 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

"El día de hoy sale ayuda para Colombia. Ayer, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos pidieron algunos temas específicos por parte del Gobierno de Colombia", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron a las 07:11 y 7:40 hora local (13:11 y 13:40 GMT) del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Pereira, Colombia.

"Ya despegaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19,5 toneladas de ayuda humanitaria", señaló Sheinbaum.

Precisó que en las aeronaves viaja también personal del Ejército mexicano para colaborar en labores de asistencia tras el terremoto, aunque no indicó el número de militares enviados.

Explicó que el operativo se desarrollará entre el 12 y el 14 de agosto y contempla el envío total de 2.562 despensas, equivalentes a 58,5 toneladas de ayuda humanitaria.

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"Se envía agua, se envían también medicamentos", precisó.

El despliegue supone la materialización del ofrecimiento de asistencia realizado por México desde las primeras horas posteriores al terremoto, después de que el Gobierno colombiano comunicara a través de la Cancillería mexicana las necesidades específicas para atender la emergencia.

"Vamos a estar en contacto a través de las Cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia", aseguró Sheinbaum.

México había preparado previamente un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, además de alimentos, medicamentos y equipos, a la espera de que Colombia solicitara formalmente la asistencia.

Sobre la situación de ciudadanos mexicanos afectados por la emergencia, entre ellos un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en Colombia tras el terremoto, Sheinbaum aseguró que las autoridades mexicanas mantienen contacto con ellos, aunque explicó que los problemas en la infraestructura aeroportuaria han dificultado su salida.

"El problema es el aeropuerto, que no está funcionando en este momento. Está hasta cierto punto aislada esta población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible", afirmó.

Según cifras divulgadas por el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, que declaró duelo nacional de tres días, se contabilizan al menos 181 personas fallecidas, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros, principalmente en las ciudades de Cali y Pereira.