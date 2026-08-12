Ministro de Economía asegura que la pobreza infantil en Uruguay "es una bomba de tiempo"

En un encuentro organizado por la Liga de Defensa Comercial, el titular de la cartera habló sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que en este momento está tratando el Parlamento e hizo hincapié en la necesidad de que este sea aprobado y permita fortalecer el sistema de transferencias a la infancia.

"Hay que fortalecer el sistema de transferencias a la infancia. Nosotros tenemos en Uruguay por cada adulto mayor pobre nueve o diez niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres", puntualizó Oddone.

De acuerdo con esto, agregó: "No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además eso, aunque no tuviera ninguna consideración de tipo de justicia social, es una bomba de tiempo para nuestra convivencia en sociedad".

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas está siendo tratado en el Parlamento, donde el oficialista Frente Amplio tiene mayoría en la Cámara de Senadores pero no en la de Representantes.

De acuerdo con esto, necesita votos de la oposición para que pueda ser aprobado el general del proyecto y de esa forma dar paso al articulado.

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En ese sentido, afronta el problema de que los legisladores que integran el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaran que no acompañarán el proyecto del Gobierno, que incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un 16,6 % de las personas en Uruguay estuvo durante 2025 bajo la línea de pobreza, mientras que un 1,7 % se mantuvo bajo la línea de indigencia.

Al analizar la incidencia de la pobreza según grupos de edades y ascendencia étnico-racial, el informe detalla que un 29,1 % de los niños hasta los seis años se encuentra bajo la línea de pobreza.

También se encuentra así el 27,3 % de los menores de entre 6 y 12 años y el 26,5 % de los que tienen entre 13 y 17 años. En tanto, el 15 % de quienes tienen entre 18 y 64 años está bajo la línea de pobreza y el 6 % de los mayores de 65 años.