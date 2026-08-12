ONG exige información sobre un empresario que lleva 800 días "desaparecido" en Nicaragua

Ese organismo denunció que son "800 días de la desaparición forzada" del empresario y que, desde el día de su detención, las autoridades nicaragüenses no han brindado información clara y verificable sobre su paradero, estado de salud ni situación jurídica.
"¿Dónde está Santos Ariel Rodríguez?", preguntó al Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio principalmente y con sede en San José (Costa Rica).
Para la organización, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Rodríguez es uno de los al menos 58 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua que permanecen en las cárceles del país, incluidos veintidós que se encuentran en condición de desaparición forzada, según la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
La situación se ha agravado en los últimos años con la expulsión de opositores y críticos a los que se les ha despojado la nacionalidad nicaragüense, y con una serie de reformas constitucionales que han acentuado la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo.