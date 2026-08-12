ONG exige que el asesinato de una mujer trans venezolana en España sea violencia machista

La ONG defendió que Franyel fue "víctima de una cadena de violencias que no puede continuar después de su muerte" y reclamó tanto a los ministerios españoles de Igualdad y Justicia como a las autoridades judiciales competentes que su asesinato se aborde como violencia machista.

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, argumentó que esta mujer fue víctima tanto de la violencia ejercida por su pareja como de la "negligencia de un gobierno que tardó más de tres años desde la aprobación de la Ley Trans en habilitar el procedimiento que permitiera a las personas trans migrantes ejercer efectivamente su derecho a adecuar el sexo de su documentación".

Por ello, sostuvo que "ahora no puede volver a ser víctima de unas instituciones que, precisamente por haberle impedido realizar ese cambio, se nieguen a reconocerla como mujer y a tratar su asesinato como violencia machista".

También demandó "criterios que garanticen que ninguna mujer trans migrante quede fuera de la protección frente a la violencia de género por una cuestión meramente registral".

Para ATA resulta "especialmente grave" que esa "discordancia documental, consecuencia de años de inacción administrativa", pueda utilizarse para negar a Franyel, una vez asesinada, su condición de mujer y el reconocimiento de la violencia machista sufrida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Franyel era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer", afirmó Cambrollé y resaltó que "una igualdad real jamás se construirá sobre la exclusión o el olvido de ninguna mujer".