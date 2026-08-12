ONG israelí denuncia la inacción del Ejército ante asedio de casas palestinas por colonos

Pese a que las fuerzas armadas han acudido al lugar, incluidos oficiales de alto rango como el comandante del Ejército para Cisjordania, y han desmantelado la carpa que montaron los colonos, no han echado al grupo de israelíes del lugar o tomado medidas para proteger a las familias, dice B'Tselem en un comunicado.

"Lo que está ocurriendo en Qusra no es un incidente aislado. Las milicias de colonos, apoyadas por el Ejército israelí, están expandiendo sus ataques en aldeas palestinas y localidades, tomando tierras, atacando casas y forzando a las familias a irse", afirma la directora de la ONG, Yuli Novak.

"La limpieza étnica israelí de Cisjordania está acelerándose y expandiéndose a simple vista", sentencia.

Uno de los afectados, Qusay Abu Ridi, aseguró a EFE que los colonos israelíes continúan en el patio de su casa: "Su tienda sigue ahí con sillas, sofás y sábanas. Seguimos asediados", dice en mensajes de audio.

B'Tselem advierte de que los colonos ya utilizaron una estrategia similar el mes pasado, cuando asediaron la vivienda de la familia Tubasi en Jalud, hasta lograr echarlos y ocupar sus casas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde octubre de 2023, Israel ha desplazado a la fuerza 64 comunidades palestinas completas y parte de otras 15 comunidades adicionales, afectando a más de 4.800 personas, incluidos 2.300 menores de edad", informa la ONG.

El Ejército de Israel afirmó en un comunicado hoy que la Policía de Fronteras israelí desmanteló el toldo que los colonos habían montado junto a las viviendas palestinas "y están trabajando para evacuar a los civiles que se están quedando allí".

Sin embargo, el comunicado concluye que "el incidente sigue en curso".

El suceso comenzó el domingo, cuando los colonos israelíes invadieron las inmediaciones de las casas de las familias Abu Ridi y Hasán y establecieron una carpa con mesas y sillas, impidiendo a los habitantes salir de sus viviendas desde entonces.

El domingo pasado, soldados del Ejército de Israel acudieron al lugar, donde en lugar de evacuar a los colonos rezaron junto a ellos y compartieron asiento con ellos bajo la carpa.