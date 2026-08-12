Oxford Economics avizora déficit fiscal para Argentina en 2027

"El compromiso del Gobierno con una política fiscal de déficit cero enfrenta una presión creciente. Esperamos un presupuesto equilibrado este año, pero un déficit fiscal del 0,4 % del PIB en 2027", proyectó la consultora.

Según Oxford Economics, la política de 'déficit cero' del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, "se está poniendo a prueba en un contexto de caída de los ingresos reales y aumento del gasto en subsidios energéticos y asistencia social".

De acuerdo con el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB.

Según datos oficiales, en el primer semestre del año Argentina logró acumular un superávit financiero equivalente al 0,1 % del PIB y un resultado primario del 0,6 % del PIB.

Sin embargo, en junio pasado el país suramericano registró un déficit en sus cuentas públicas, tanto en el saldo primario como en el resultado financiero.

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"El compromiso de Milei con un marco fiscal de déficit cero muestra signos de tensión. En junio, la balanza fiscal primaria registró su primer déficit mensual desde que su administración asumió el cargo, lo que refleja una menor recaudación tributaria real junto con un aumento del gasto real en subsidios a la energía y programas sociales", observó la consultora.

Según Oxford Economics, "sin medidas adicionales de consolidación fiscal, es probable que el Gobierno vuelva a registrar un déficit fiscal general el próximo año, ya que persisten las presiones sobre el gasto y los ingresos se debilitan aún más tras la reducción programada de los impuestos a la exportación de soja a partir de 2027".

Oxford Economics dijo, además, que ha reducido su previsión de crecimiento del PIB para Argentina en 2026 del 2,8 % al 2,3 %, mientras que ha aumentado la previsión para 2027, del 2,5 % al 3 %.

El informe también apunta que el apoyo público al presidente Milei "ha seguido debilitándose, alcanzando su índice de desaprobación al nivel más alto desde que asumió el cargo en diciembre de 2023".

"Los datos más recientes apuntan a un deterioro gradual de la confianza pública, ya que la persistente inflación y el aumento del desempleo contrarrestan los efectos positivos del continuo crecimiento económico", dijo la consultora.

Según advirtió Oxford Economics, "si esta tendencia persiste, podría reducir la capacidad del Gobierno para sostener su agenda de reformas y aumentar los riesgos a la baja para las perspectivas de reelección de Milei en 2027".