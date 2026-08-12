Pakistán insiste en sus esfuerzos para reactivar la negociación entre EE.UU. e Irán

"Pakistán está haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar a las dos partes a la mesa de negociación y al Memorando de Islamabad, y allanar el camino para la paz y la estabilidad en la región", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, según el diario paquistaní Dawn.

El portavoz añadió que Islamabad seguirá trabajando para "neutralizar a los saboteadores mediante canales directos e indirectos" y garantizar la continuidad de un diálogo constructivo para resolver los asuntos pendientes.

Las declaraciones coincidieron con una reunión en Islamabad entre el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y el embajador iraní, Reza Amiri Moghadam, en la que ambos abordaron la evolución de la situación regional, según el Ministerio de Exteriores.

Dar subrayó durante el encuentro que "el diálogo y la diplomacia siguen siendo los únicos medios eficaces para abordar los asuntos pendientes y lograr una paz, estabilidad y prosperidad duraderas en la región".

El jefe de la diplomacia paquistaní, que también ocupa el cargo de vice primer ministro, reafirmó además el compromiso de Islamabad de profundizar su relación con Irán.

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Pakistán ha ejercido en los últimos meses un papel de mediador entre Washington y Teherán, después de acoger el Memorando de Islamabad, concebido como una hoja de ruta para reactivar contactos técnicos y reducir la tensión regional.