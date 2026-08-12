Panamá maniobra para repatriar a sus ciudadanos implicados con Rusia en guerra de Ucrania

En total unos 30 panameños, 20 del lado ruso y 10 del ucraniano, están implicados en la guerra, afirmó el canciller en declaraciones a los periodistas recogidas en un comunicado oficial.

Ya las autoridades panameñas han informado de la muerte de al menos un panameño en el conflicto, mientras que la Fiscalía de Panamá ha abierto investigaciones para determinar la forma en que estas personas terminaron en la guerra, pues hay denuncias de que un número no precisado lo hizo bajo engaño.

"Hasta ahora, confirmo el fallecimiento de un panameño", reiteró el canciller, y agregó que reconoce "que se ha perdido contacto con algunos compatriotas".

Martínez-Acha Vásquez explicó que ha enviado "dos cartas al Ministerio de Seguridad de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación" con la guerra, iniciada por Rusia en 2022 para anexionarse a Ucrania.

Detalló que Panamá pretende "establecer un circuito humanitario que permita desvincular a esos ciudadanos de las obligaciones que pudieran tener y facilitar su entrega a la Embajada de Panamá para su posterior repatriación", como indicó el comunicado oficial.

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"Nosotros trabajamos para poder encontrar y repatriar a varios panameños. Estamos haciendo todo lo posible", afirmó.

El canciller panameño exhortó a sus compatriotas a verificar cualquier oferta para viajar a Rusia o Ucrania y consultar previamente con las autoridades panameñas.

"Realmente pienso que muchos de los panameños, quizás no todos, han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. Por terceros, no por gobiernos”, afirmó Martínez-Acha.

Un ciudadano panameño de 70 años permanece detenido desde el pasado 30 de julio acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania.

El hombre, que dijo ser solo un taxista encargado de llevar gente al aeropuerto y que los reclutadores están en Rusia, fue capturado en el principal aeropuerto de Panamá durante un procedimiento en el que dos jóvenes señalados por las autoridades como víctimas fueron rescatados.