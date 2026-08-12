Parados 8 de los 57 reactores nucleares franceses en relación con las olas de calor

Una portavoz de la eléctrica estatal EDF explicó este miércoles a EFE que uno de esos ocho reactores, de la central de Gravelines, debía arrancar a partir de las 23.00 hora local e insistió en que "hay una buena disponibilidad" del parque de producción eléctrica que ha permitido no solo cubrir las necesidades del país en los últimos días, sino también continuar exportando corriente.

Ese reactor es uno de los tres de Gravelines (en dicha central situada en las costas del canal de la Mancha, la mayor de Europa occidental, hay seis en total) parados, dos automáticamente por la entrada de un flujo masivo de medusas en las estaciones de bombeo del agua que sirve para la refrigeración y otro manualmente.

La proliferación de medusas cada vez más frecuente se asocia en particular al aumento de la temperatura del océano por el calentamiento climático.

Por otro lado, cinco reactores ubicados junto a ríos cuyas aguas se utilizan para su refrigeración se encontraban este miércoles parados, bien por un caudal considerado insuficiente (en el caso de dos de ellos en la central de Chooz, a orillas del Mosa), bien por una temperatura muy elevada del agua (en los otros tres).

En concreto, se había apagado un reactor en la central de Cattenom, junto al río Mosela; tro en la de Golfech, junto al Garona, y otro en la de Buguey, junto al Ródano, porque el agua había llegado al umbral máximo de temperatura a partir del cual se considera que un calentamiento adicional, al ser utilizada para la refrigeración, podría causar daños a la fauna y la flora acuática.

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La portavoz de EDF señaló que en junio, con la primera ola de calor, la compañía había perdido el equivalente de 1 teravatio hora (TWh) por esos efectos de una producción nuclear total de 34 TWh durante ese mes.

Los resultados preliminares estiman que en julio, con un impacto superior de las olas de calor, las pérdidas fueron de alrededor de 2 TWh para una producción de "una treintena" de TWh.

En ese tiempo Francia ha seguido realizando exportaciones netas a los países vecinos, incluida España.