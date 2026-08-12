Perú quiere estar a la vanguardia y que sus puertos sean más competitivos, dice Fujimori

En su discurso de inauguración, la jefa de Estado destacó que "sólo el 3 % de puertos en el mundo cuentan con esta tecnología", que permitirá a los barcos que recalen en el Muelle Sur tener una conexión eléctrica desde tierra y ahorrar esos costos de energía.

Agregó que el Muelle Sur del Callao, es "el primer terminal de América Latina en contar con Shore Power dando paso a la sostenibilidad" y a la competitividad en el sector.

La mandataria afirmó que "modernizar los puertos significa fortalecer nuestra economía" y que "Perú necesita inversión privada, innovación, así como empresas con voluntad y capacidad de mirar más allá del corto plazo".

"Estamos enviando un mensaje muy claro a todo el mundo, Perú quiere estar a la vanguardia, (...) que sus puertos sean más competitivos, que el comercio exterior siga creciendo", expresó Fujimori sobre un sector que espera batir un récord de 118.000 millones de dólares en exportaciones al final de este año.

El general manager de DP World Callao, Marco Hernández, explicó al Portal Portuario que con el nuevo sistema "los barcos van a llegar y nosotros los vamos a conectar para que reciban energía limpia con certificado de la terminal".

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"Con eso, vamos a tener un impacto grandísimo en lo que nosotros hacemos y en lo que nuestros clientes hagan también", añadió.

Hernández detalló que el sistema Shore Power forma parte del proyecto de descarbonización de la empresa, que ha invertido 105 millones de dólares para reducir el 90 % de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) al 2030 con la electrificación de sus grúas pórtico y el ingreso de camiones eléctricos en el terminal.