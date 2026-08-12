Producción petrolera de Venezuela sube un 1,09 % en julio hasta 1.200.000 barriles diarios

Según cifras oficiales, recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, extrajo en junio 1.187.000 bpd.

En lo que va de año, su producción ha aumentado un 29,8 %, desde los 924.000 bpd de enero, cuando Estados Unidos, que mantenía un bloqueo a los buques petroleros sancionados que entraran y salieran de Venezuela, capturó a Nicolás Maduro en Caracas.

Desde entonces, el país suramericano se ha abierto a la inversión extranjera en sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, calificó recientemente la relación bilateral como "excelente".

El mismo enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera, lo que analistas interpretaron como el desmantelamiento del legado de Hugo Chávez (1999-2013).

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

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Y el pasado 23 de julio, Trump aseguró que Wright "está dirigiendo Venezuela" y "mejor que nadie nunca antes".

El mandatario estadounidense también dijo el pasado mes que a Venezuela le "está yendo mejor que nunca con el petróleo" y que su país está obteniendo una buena parte del crudo, "como debe ser".

Expertos estiman que el aumento de la producción se mantenga el resto del año gracias a acuerdos suscritos con empresas transnacionales.

Pese al crecimiento de la producción, sindicalistas y trabajadores venezolanos de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en su país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a 17 centavos de dólar al mes a la tasa oficial.