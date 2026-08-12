Restos del tifón Dolphin siguen azotando con lluvias intensas el centro y norte de China

El Centro Meteorológico Nacional dejó de seguir oficialmente a Dolphin este martes, después de que su circulación central resultase ya difícil de determinar, y levantó la alerta por tifón.

Sin embargo, el organismo advirtió de que la circulación remanente y la entrada de aire frío seguirán provocando lluvias intensas hasta el viernes en más de diez provincias, con riesgo de precipitaciones torrenciales o extremadamente torrenciales en zonas de las provincias de Henan (centro), Shandong (este) y Anhui (este).

En Henan, las autoridades emitieron una alerta roja por riesgo de inundaciones en varias zonas montañosas, donde se prevén lluvias torrenciales que ya han dejado registros de hasta 356 milímetros en 24 horas.

Como medida preventiva, suspendieron las clases, la actividad empresarial y las actividades al aire libre no esenciales en las zonas afectadas, e instaron a los residentes a evitar las zonas con acumulación de agua y a evacuar de inmediato si sus vehículos quedan atrapados.

En la provincia central de Hubei, donde Dolphin se debilitó el martes hasta convertirse en depresión tropical, las autoridades habían trasladado a mediodía a 25.478 personas y cerrado más de 4.500 lugares turísticos, obras, fábricas y minas ante el riesgo de inundaciones, anegamientos urbanos y desastres geológicos, recogió la prensa estatal.

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Pekín, por su parte, mantiene activo el segundo nivel más alto de respuesta de emergencia ante las lluvias que comenzaron el martes y continúan hoy, ante la previsión de que algunos distritos reciban más de 100 milímetros en solo seis horas y más de 150 en 24 horas.

Desde este miércoles, la capital permitirá horarios laborales flexibles y posibles suspensiones de clases, mientras mantiene preparados 252 equipos de drenaje y refuerza la prevención en estaciones de metro, hospitales y centros para mayores.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada en China, tocó tierra el domingo en la provincia oriental de Zhejiang y dejó lluvias récord en Shanghái, donde una estación céntrica registró 312,9 milímetros en 24 horas, el máximo en más de 150 años, según la prensa local.