Rubio viajó en el avión señuelo desde Turquía y Hegseth acompañó a Trump, según la CBS

Rubio y Bessent viajaron en el avión que fue identificado públicamente como Air Force One aunque no transportaba al mandatario y sabían del plan secreto para que Trump cambiara de aeronave a su regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara el pasado julio, según fuentes conocedoras citadas por la CBS.

Además de Hegseth, también acompañaron a Trump los asesores de la Casa Blanca, Natalie Harp, Walt Nauta y Dan Scavino.

El presidente estadounidense utilizó el nuevo avión presidencial donado por Catar para viajar a Turquía, sin embargo a su vuelta anunció que regresaría en el antiguo Air Force One "por los viejos tiempos", sin mencionar motivos de seguridad.

The Washington Post desveló esta semana que el presidente había embarcado primero en la nave presidencial pero después fue transportado a escondidas en un camión de catering a otro avión militar secreto, ante la posibilidad de un ataque por parte de Irán, en guerra con Estados Unidos desde febrero.

Trump declaró este martes que se limitó a acatar la recomendación del Servicio Secreto ante la polémica de que se utilizara como señuelo el avión presidencial con prensa y personal de la Casa Blanca a bordo.

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"Cualquier presidente importante recibe muchas amenazas. Los presidentes que no lo son no reciben amenazas. Y creo que yo soy el que más. Nadie ha hecho más que yo en casi seis años", declaró al ser preguntado por qué los periodistas fueron en el avión señuelo", justificó el presidente.

Algunos de esos periodistas confirmaron este martes que desconocían la maniobra y que durante el vuelo recibieron instrucciones de mantener las ventanillas bajadas, algo inusual durante estos vuelos.

El presidente estadounidense suele viajar acompañado por un equipo de reporteros, conocido como el 'pool' de la Casa Blanca, que documenta sus movimientos.

En el año 2000, una maniobra similar se llevó a cabo con Bill Clinton aunque los miembros de los medios fueron informados del operativo en tiempo real.