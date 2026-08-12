Rumanía detona dos drones de fabricación rusa a la deriva cerca de un yacimiento de gas

Los dos aparatos, interceptados el martes, son sistemas aéreos no tripulados del modelo Gerbera, de fabricación rusa, informó el jefe del Estado Mayor Naval, el vicealmirante Mihai Panait.

Los drones estaban flotando cerca del perímetro de Neptun Deep, el mayor proyecto de gas natural dentro de la zona económica exclusiva de Rumanía en el Mar Negro.

El Ejercito rumano se puso en contacto con las autoridades ucranianas, que aseguraron que las aeronaves no les pertenecían.

Rumanía, un país de la OTAN y de la Unión Europea, comparte más de 600 kilómetros de frontera terrestre con Ucrania, y han sido varios ya las incursiones en su territorio de drones desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.

Panait ha explicado que desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se han localizado y destruido 159 minas marinas y ocho drones en aguas del mar Negro.

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También ha habido varias incursiones o aproximaciones de drones al espacio aéreo, que han provocado el despegue de aviones rumanos e incluso de la OTAn para interceptarlos.