Samsung Securities es condenada a pagar 1,3 millones de dólares por un error bursátil

El tribunal falló a favor del NPS en la demanda por daños presentada contra la firma, afiliada al Grupo Samsung, a raíz de un error de introducción de datos cometido por uno de sus empleados hace ocho años, informó la agencia local de noticias Yonhap.

El empleado introdujo por error un pago de dividendo a los empleados de la firma de 1.000 acciones por título, en lugar de 1.000 wones (0,71 dólares) por acción.

El error provocó la creación en el sistema de unos 2.800 millones de acciones, valoradas entonces en unos 112 billones de wones (79.123 millones de dólares al cambio actual), pese a que no habían sido realmente emitidas.

Algunos de los empleados que recibieron accidentalmente esos títulos los vendieron en el mercado, lo que hizo que las acciones de Samsung Securities se desplomaran alrededor de un 12 % durante aquella jornada, dijo la agencia.

El NPS, accionista de la firma, demandó posteriormente a Samsung Securities y reclamó 29.900 millones de wones (alrededor de 21 millones de dólares) en concepto de daños.

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El Supremo confirmó ahora las decisiones de instancias inferiores, que fijaron la indemnización en 1.860 millones de wones tras limitar al 50 % la responsabilidad de la empresa, informó Yonhap.

El alto tribunal consideró que existía una alta probabilidad de relación causal entre la negligencia de los empleados de Samsung Securities y las pérdidas sufridas por el fondo público de pensiones, según la agencia.

Samsung Securities es una de las principales firmas surcoreanas de servicios financieros, y forma parte del grupo empresarial Samsung.