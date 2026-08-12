Sector comercial venezolano exige un calendario del racionamiento eléctrico por la crisis

"La falta de un calendario de cortes y la limitada capacidad de autogeneración provocan un impacto crítico que complejiza la actividad", dijo en un comunicado el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que pidió un cronograma "claro, público y sectorizado".

La organización señaló que las "constantes interrupciones del servicio público afectan áreas neurálgicas del sector", como la logística relacionada con la mercancía, los procesos operativos en equipos electrónicos y la cadena de frío, entre otras.

Además, prosiguió, causan "significativas pérdidas directas en las ventas", desmejoran la experiencia de los clientes, aumentan el riesgo laboral y vulneran la seguridad.

Consecomercio indicó que solo las grandes cadenas de supermercados y farmacias cuentan con equipos de autogeneración, cubriendo las necesidades de aproximadamente el 30 % de la población.

En cambio, el 70 % restante "es atendida por pequeños comercios, panaderías, abastos, farmacias, ferreterías", entre otros, que son los "más afectados al no contar con un cronograma de cortes que le permita planificar su operación diaria".

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Por tanto, la gremial propone varias medidas para evitar el cierre de negocios, entre ellas flexibilidad operativa y horaria, trabajo remoto, exoneración de aranceles e impuestos a la importación de plantas eléctricas, suprimir temporalmente los tributos a generadores, paneles solares y luminarias LED y garantizar abastecimiento y acceso al combustible.

También pide descuentos en facturas por servicio de electricidad no prestado, alivios en impuestos locales y energía constante en zonas financieras y centros comerciales, entre otros planteamientos.

El Gobierno informó el martes de inspecciones en empresas privadas de sectores como comercio y hotelero para verificar el cumplimiento del ahorro de electricidad.

El lunes a las 14:44 hora local (18:44 GMT), la demanda eléctrica alcanzó el nivel más alto en los últimos ocho años, de 15.625 megavatios (MW), un incremento del 3,6 % respecto a "la máxima registrada durante 2025", informó el martes el Ministerio de Energía Eléctrica.

Según la institución, se debe a las altas temperaturas y al "crecimiento económico que mantiene su impulso".

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

La presidenta encargada pide a los venezolanos ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño", como se conoce de forma coloquial a un episodio de El Niño de gran intensidad.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó recientemente que un equipo de expertos técnicos del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico técnico de la principal hidroeléctrica de la nación caribeña para definir una ruta de modernización.