Sindicalistas protestan frente a la sede del diálogo en Venezuela para exigir elecciones

Al grito de "la mesa de diálogo no ha dado solución" y "vamos Dinorah, aquí están las personas que piden libertad", los manifestantes se dirigían a la jefa de la delegación opositora designada por Estados Unidos en el diálogo, la exdiputada Dinorah Figuera, mientras un contingente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueaba el paso hacia el hotel Gran Meliá Caracas.

"Nosotros estamos pidiendo elecciones presidenciales para este mismo año, necesitamos elecciones presidenciales ¿por qué? porque no hay salarios en este país, porque también hay otras prioridades, la primerita era que no teníamos que tener secuestrados políticos y ustedes se sentaron en esa mesa a negociar a unos 300, 380 presos políticos", aseguró a la prensa el líder sindical José Patines.

"Te venimos a decir Dinorah Figuera: si quieres confianza, si quieres que el pueblo venezolano tenga confianza en lo que se está haciendo, manda a sacar a todos estos policías que también están mal pagados", continuó Patines en referencia al contingente que impedía el avance de la protesta.

Por su parte, el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar, denunció el bloqueo policial como una forma de represión y aseguró que lo único que buscan es que Figuera los reciba para entregarle un documento con lo que consideran son las prioridades para el país y que pasan por las elecciones presidenciales.

Los sindicalistas señalaron que Figuera es una persona "impuesta" por Estados Unidos para las negociaciones y que la opositora no ha escuchado a los venezolanos.

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"Le agradecemos a los americanos el 3 de enero, gracias a eso estamos nosotros en la calle, pero vemos con mucha preocupación de que la agenda se está dilatando mucho", dijo Salazar, quien también agradeció un pronunciamiento de ambas cámaras del Congreso estadounidense a favor de las elecciones y demandó la liberación de los presos políticos.

Los sindicalistas han protestado en varias oportunidades para exigir además que el diálogo sea público.

El chavismo y un sector opositor, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, comenzaron el pasado 6 de agosto un primer ciclo de negociaciones con la mirada puesta en una transición, luego de la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado.

Las partes, lideradas por el jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y Figuera, por el lado opositor, tuvieron un primer contacto telefónico el 1 de agosto.

Se prevé que este primer ciclo, del que no forman parte los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, culmine este miércoles.

Hasta ahora, ambas delegaciones han suscrito los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".