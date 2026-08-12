Sube a 18 la cifra de obreros muertos en el siniestro de un vehículo en Egipto

El portavoz del Ministerio de Salud egipcio, Hosam Abdelghafar, indicó en un comunicado que, según el último informe publicado a las 04.00 hora local (01.00 GMT) de hoy, la cifra de fallecidos ascendió a 18, mientras que 17 heridos reciben atención médica en hospitales y 13 heridos han sido dados de alta.

El accidente ocurrió frente a la central eléctrica de Al Shabab, en la zona de Al Dawawis de la provincia de Ismailía, y hasta el momento no se han determinado las causas del suceso.

De hecho, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ordenó ayer a las autoridades que determinen con urgencia las causas del accidente de tráfico, uno de los peores en los últimos años en el país.

Los accidentes de tráfico en Egipto son recurrentes debido al exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos o de infracciones como el transporte de muchas más personas de las que realmente puede llevar un automóvil, mientras que es común no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Las muertes por accidentes de tráfico en Egipto aumentaron un 10,8 % en 2025 respecto al año anterior hasta alcanzar las 5.829, mientras también se registraron 84.553 heridos (un aumento del 10,7 %), según datos publicados a finales de junio por la Agencia Central de Movilización Pública y Estadística de Egipto (CAPMAS).