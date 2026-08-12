Suben a 44 los muertos en el naufragio de un barco en el lago Kariba de Zimbabue

"La ZRP (siglas de la Policía de la República de Zimbabue) informa al público de que el número de muertos en el accidente de una embarcación (...) en Kariba asciende a 44", señalaron en X las fuerzas de seguridad.

En un comunicado apenas dos horas antes, la Policía había cifrado en 13 los cuerpos recuperados y en 67 las personas rescatadas tras el naufragio, que tuvo lugar en la tarde del martes.

Asimismo, indicó que, aunque las primeras informaciones señalaban que la embarcación transportaba a 120 personas (108 adultos y 12 menores) entre las localidades de Chalala y Kariba, las investigaciones policiales indicaban que "el barco podría haber estado transportando a más gente".

Las fuerzas de seguridad divulgaron estas cifras después de que la Unidad de Protección Civil (CPU, en inglés), la agencia de gestión de desastres del país, cifrara en 15 los cadáveres recuperados y en 77 a las personas rescatadas.

Según la CPU, "114 pasajeros adultos (cifra confirmada mediante los billetes registrados en las cuentas), cinco tripulantes y un número indeterminado de menores de la edad requerida para pagar billete" viajaban en el barco, que tenía una capacidad máxima de 90 personas (sin contar a la tripulación).

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Frente a estos hechos, Mnangagwa declaró el estado de desastre que "permite al Gobierno movilizar medidas y recursos extraordinarios necesarios para asistir y proteger a las personas afectadas", según un comunicado del ministro zimbabuense de Gobierno Local y Obras Públicas, Daniel Garwe.

La cadena de televisión pública ZBC News publicó un vídeo en el que se pueden ver varias lanchas dirigiéndose hacia una embarcación volcada con gente encima vestida con chalecos salvavidas, mientras un helicóptero sobrevuela la escena.

La presa de Kariba fue construida entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos sobre el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y la vecina Zambia, lo que creó el lago homónimo, el mayor embalse artificial del mundo, con una capacidad de unos 180 kilómetros cúbicos.

La última rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Kariba fue financiada hace siete años por la Unión Europea (UE) con 113 millones de euros (unos 130 millones de dólares).

La central de Kariba y la Central Termoeléctrica de Hwange son las dos fuentes principales de generación de energía para Zimbabue, cuyos equipos han quedado obsoletos, aunque el Gobierno prometió obras de "rehabilitación" del servicio, que terminarán en 2030.

Zimbabue sufre apagones de hasta 14 horas diarias desde hace 45 años, lo que ha obligado a industrias, comercios y ciudadanos a depender de métodos alternativos más costosos.