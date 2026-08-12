Suiza aprueba una partida de 1,2 millones de dólares para asistir a Colombia tras seísmo

La mitad de la partida será destinada al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y a ONG locales para sufragar la ayuda de emergencia, y el resto se utilizará para "restablecer las condiciones de vida en las zonas destruidas", indicó la Oficina de Cooperación y Desarrollo de Suiza en su cuenta de la red social X.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, ya expresó el lunes su solidaridad con Colombia tras el terremoto y ofreció asistencia si el pueblo colombiano la necesitara.

"Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sacudido hoy el país", señaló entonces el presidente helvético en dicha red.