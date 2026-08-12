UE, dispuesta a apoyar reforma eléctrica de Honduras e impulsar diálogo con sociedad civil

La jefa de Cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín, dijo a EFE que Europa ha seguido "muy (de) cerca" las discusiones sobre la reforma eléctrica y considera necesaria su aprobación en el Parlamento hondureño para crear las condiciones que permitan concretar nuevas inversiones en el sector.

"Estamos realmente a la espera de que la reforma se pueda dar para permitir que estas inversiones en la parte de transmisión se puedan concretar con diferentes actores financieros" en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, señaló.

El Gobierno hondureño impulsa reformas para mejorar un sistema eléctrico que registra pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares anuales y cuyos problemas estructurales no han sido resueltos en las últimas dos décadas, según diversas fuentes.

De aprobarse la reforma, la cooperación europea prevé aportar a Honduras 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares) en fondos no reembolsables para apalancar inversiones energéticas de hasta 500 millones de euros (unos 577,1 millones de dólares) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), detalló Marín.

La UE analiza además un potencial financiamiento inicial de 200 millones de euros (unos 230,8 millones de dólares), enfatizó la diplomática, quien indicó que Europa ha compartido con las autoridades y otros actores hondureños su experiencia en la transformación del mercado eléctrico y las lecciones aprendidas para impulsar inversiones en generación, transmisión y distribución.

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Marín agregó que Europa trabaja en una iniciativa para impulsar una red de ecoparques industriales en Honduras, con el objetivo de crear condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico, así como generar empleo, especialmente para los jóvenes.

"Honduras tiene un potencial de industrialización muy amplio y creemos que los modelos de ecoparques o parques ecoindustriales tienen una oportunidad muy destacada de que Honduras exporte con más valor agregado dentro de sus cadenas productivas", explicó.

La agenda europea incluye asimismo inversiones en infraestructura resiliente al cambio climático y proyectos para mejorar la conectividad.

Entre 2021 y 2026, la UE ha comprometido 173 millones de euros (199,7 millones de dólares) en fondos no reembolsables para Honduras, los cuales han permitido movilizar hasta 700 millones de euros (808 millones de dólares) en inversiones, según Marín.

Europa busca también reforzar la participación ciudadana en sus iniciativas y en la definición de sus prioridades de cooperación con el lanzamiento este miércoles de la Plataforma de Diálogo Global Gateway, que reúne a organizaciones de la sociedad civil hondureña.

Marín aseguró que la herramienta permitirá que las organizaciones de la sociedad civil participen desde las primeras etapas de los proyectos, identifiquen riesgos y contribuyan al seguimiento de las inversiones.

"Queremos fortalecer la relación que tenemos con la sociedad civil, que siempre ha sido y seguirá siendo un actor central dentro de nuestra cooperación", concluyó.

La plataforma funcionará como un mecanismo de diálogo continuo y no solo de consulta, con el objetivo de que la sociedad civil participe desde el inicio en la definición de las iniciativas, en un marco de "corresponsabilidad" en la toma de decisiones, sostuvo la diplomática.

Esta iniciativa pretende promover una cooperación "más participativa, transparente e inclusiva" para impulsar una agenda de desarrollo sostenible en Honduras, de acuerdo con la UE.