Un ciberataque compromete los datos de 19 millones de polacos

Cracovia (Polonia), 12 ago (EFE).- Un ciberataque ha afectado en Polonia a casi 19 millones de personas, de las que se han filtrado sus datos personales, fiscales y médicos, así como los de 12.000 centros de salud de todo el país, según informó este miércoles el ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski.